Il presidente Paolo Veronesi e una ricercatrice di Fondazione Veronesi spiegano quanto è vicino il "futuro senza" in occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione. Ma avvertono: il progresso medico da solo non basta... (Di domenica 6 ottobre 2024) Il futuro è (quasi) qui. Un futuro in cui tutte le donne a cui venga diagnosticato un tumore al seno possano guarire: oggi sono già la netta maggioranza, quasi nove su dieci. C’è un ultimo miglio da percorrere quindi, e potremo arrivare al traguardo grazie alla ricerca scientifica, che già oggi batte nuove strade per trovare soluzioni anche nei casi più difficili. Ma il primo passo spetta a ognuna di noi: la diagnosi precoce, sottoponendosi regolarmente allo screening con la mammografia, è tuttora una delle armi più vincenti contro il tumore al seno. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilè (quasi) qui. Unin cui tutte le donne a cui venga diagnosticato un tumore al seno possano guarire: oggi sono già la netta maggioranza, quasi nove su dieci. C’è un ultimo miglio da percorrere quindi, e potremo arrivare al traguardo graziericerca scientifica, che già oggi batte nuove strade per trovare soluzioni anche nei casi più difficili. Ma il primo passo spetta a ognuna di noi: la diagnosi precoce, sottoponendosi regolarmente allo screening con la mammografia, è tuttora una delle armi più vincenti contro il tumore al seno. (Iodonna)

