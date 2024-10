Il maestro di canto | Ratzinger voleva la verità la cassa nei sotterranei di Santa Maria Maggiore

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovi dettagli emergono sul caso di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. Monsignor Valentino Miserachs,dicorale di Emanuela, è stato ascoltato dalla commissione bicamerale d'inchiesta che indaga sulla vicenda. Testimonianza, la sua, molto importante perché fu l'ultimo docente a vedere Emanuela all'interno della scuola di musica di Sant'Apollinare, poco prima che di lei si perdesse ogni traccia. "Papa Benedettofare luce sulla questione. Non so se oltre me è stato convocato qualcuno (nel 21012, ndr) però io fui convocato dal capo della Gendarmeria del Vaticano, c'era anche l'assessore della Segreteria di Stato e qualche altro gendarme", ha rivelato Miserachs. (Iltempo)