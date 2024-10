Faraoni moderni e Dei mortali | Chi pianifica e chi no!

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Arriva un momento nella vita in cui ci si trova a riflettere su ciò che verrà dopo. C’è chi, a una certa età, anche giovane,ogni dettaglio: dai beni da lasciare ai familiari, fino alle esequie e alle ultime volontà.re significa avere tutto sotto controllo, una visione chiara del ‘dopo’. Non si sa mai cosa può succedere, e l’idea di lasciare ai propri cari un percorso senza sorprese sembra il minimo. Dall’altra parte, ci sono persone che non si preoccupano di questi aspetti, neanche a 95 anni. È come se la prospettiva dell’aldilà non li toccasse, convinti che tutto si risolverà da sé, senza bisogno di interventi o testamenti, nonostante la presenza di coniugi, figli e nipoti. Quando arriva quel momento, i famigliari stretti, già provati dal dolore, si trovano a dover gestire in poche ore decisioni pratiche, che diventano pesanti fardelli. (Lortica)