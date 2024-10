(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – Lache ha strappato alla vita a soli 28 anni, ladi(HGPS), è genetica e rarissima. Colpisce una persona ogni 8 milioni di nati con un'incidenza nel mondo di una persona ogni 20 milioni. Mala sua battaglia contro una patologia tanto rara quanto impietosa l’aveva vinta comunque: era il più longevo malato al mondo. Per 28 anni ha combattuto come un leone, senza farsi togliere il sorriso dallaladiMaladi? È causata da una mutazione puntuale in una delle due copie del gene LMNA presente nel genoma umano (DNA), dove una timina sostituisce una citosina (precisamente nell'undicesimo esone, nel locus 1824 del gene in questione). Più raramente la HGPS può essere causata da altre mutazioni dello stesso gene. (Quotidiano)