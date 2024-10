Aiuta il governo a scrivere le leggi ora potrebbe valutarle alla Consulta | Meloni vuole far eleggere il suo consigliere autore del premierato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Chigiudice della, cioè la Corte suprema, organo costituzionale e quindi di garanzia, che valuta se lesiano aderenti o menoCostituzione? Fratelli d’Italia e la presidente del Consiglio Giorgiahanno in mente due nomi, secondo le ipotesi che circolano in Parlamento, e in entrambi casi non solo non si tratta di esperti di qualche settore né si tratta di giuristi di “area” come spesso succede ed è successo, come nel caso – per fare solo due esempi – dell’attuale presidente della Corte Augusto Barbera (orientamento centrosinistra) o dell’ex vicepresidente Nicolò Zanon (orientamento centrodestra) che ha finito il suo mandatofine del 2023. No, ile Palazzo Chigi a questo giro vogliono proprio trasferire direttamente due stretti collaboratori della premieral più importante organo di garanzia costituzionale. (Ilfattoquotidiano)