Uk Starmer preferisce i fatti alle parole Ma a breve potrebbe aver bisogno di entrambi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Quasi tre mesi fa, i laburisti di Keirhanno vinto le elezioni con una maggioranza amplissima: 174 seggi. Con tale maggioranza, il governo diportare avanti tanti cambiamenti rapidamente, allo stile del Famoso governo di Blair del 1997. Invece il programma di, sempre evitando di fare troppe promesse, si doveva rivelare a rilento, dopo la sospensione estiva del parlamento. Purtroppo per, l’estate è stata piena di brutte sorprese, e dal 30 luglio al 5 agosto il paese è stato turbato da quasi trenta sommosse dell’estrema destra in 27 comuni.si è trovato di fronte a una sfida che non era stata creata da lui stesso, ma che gli ha richiesto di agire con decisione.