Lista vip del caso Diddy si allunga | in tv svelati nuovi nomi famosissimi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Di giorno in girono ildisi gonfia e la ‘vip’ delle feste del rapper si. Oltre ai solitiche circolano da giorni, da Beyoncé e Jay Z a Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher e Chris Brown, ieri pomeriggio su Rai Uno hanno citato altri personaggi potentissimi. Secondo quanto riportato in un servizio de La Vita in Diretta qualcuno avrebbe collegato ai White Party anche gli Obama, i Clinton, Trump, i Beckham e addirittura il Principe Harry. Va specificato che in realtàin un’intervista di diversi anni fa ha confessato di aver invitato William e Harry, perché erano dei ‘combina guai interessanti‘, ma che quando si sono calmati lui avrebbe perso interesse.vip dei White Party: il servizio de La Vita in Diretta.