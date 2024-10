Inaugurata CasAlzheimer dedicata alle persone con demenza degenerativa | Servono 100 tra oss medici e infermieri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo.sabato 5 ottobre, il Centro residenziale di Fondazione Carisma per la cura e l’assistenza delleaffette da. Presenti al taglio del nastro il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Provincia Pasquale Gandolfi e la Sindaca di Bergamo Elena Carnevali. Le nuove residenze di via Daste e Spalenga 12V, a Bergamo – un investimento di 20 milioni di euro – sono una risposta all’avanguardia per rispondere al crescente bisogno di pazienti e familiari, frutto dell’impegno di lungo corso della Fondazione Carisma, come ha sottolineato il suo presidente, Miro Radici.