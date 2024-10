Essen Spiel 2024 Little Rocket Games porta un pezzo d’Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024)annuncia con orgoglio la propria partecipazione a, il più grande evento internazionale dedicato ai giochi da tavolo, che si terrà dal 3 al 6 ottobre in Germania. Questa è un’occasione straordinaria per dimostrare l’eccellenza creativa del nostro Paese nel settore.Durante l’evento,presenterà le sue grandi novità: Tethys: Space Dungeon, Dream e Fall, giochi innovativi e coinvolgenti che si preparano a conquistare il pubblico internazionale. Oltre a queste novità, saranno esposti anche alcuni dei titoli più amati del catalogo, come One Card Dungeon – il giocopiù venduto al mondo – Coney, Black Dragon’s Guild, Hens e la Blue Collection.