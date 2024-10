Elegante come la sua Milano La Divina della racchetta sempre in giro per il mondo con la voglia di tornare a casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ne hanno annunciato l’addio da dove aveva cominciato i suoi giorni, a. Lea Pericoli, 89 anni, ha concluso il suo percorso terreno nella città che le aveva dato i natali e che aveva lasciato giovanissima, per poi tornarci a 17 anni. Una milanesità che sfociava in tante sfumature del personaggio, quale è stata la tennista, commentatrice, giornalista. Tutte pagine di un libro dai colori intensi, per una fetta importante caratterizzate dalla gioventù in Africa, al seguito del padre, tra Addis Abbeba e Nairobi, dove compì i suoi studi. Milanese, dunque, ma cittadina deli tennisti imparano a presto ad essere nel momento in cui si varcano i confini per andare a giocare i tornei più prestigiosi. Wimbledon, Roland Garros, Us Open, portando con sé la grazia innata e un modo unico di farne sfoggio, che ne hanno fatto un’icona apprezzata in Italia e non soltanto.