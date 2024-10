Al via l’Autunno letterario Dai fumetti ai saggi c’è di tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Torna Autunno, la kermesse dedicata ai libri e ai loro autori che tanto successo ha riscosso negli anni passati. Giunto alla quinta edizione, l’evento si avvale di proposte in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le età di lettori e animare la biblioteca comunale di via Carducci 15 con un pubblico che ci si aspetta numeroso, dato che lo scorso anno ha superato le 500 presenze. La rassegna letteraria è composta da quattordici appuntamenti con una forte presenza di autori del territorio (che vengono così valorizzati) e generi fra loro molto diversi, dai classici gialli e noir ai libri fantasy, daidi Dylan Dog allo sport con Jannik Sinner, passando per argomenti di pressante attualità quali l’ambiente, i diritti delle donne e la violenza di genere.