Torna l’allerta rossa Fiumi sotto sorveglianza Le scuole restano aperte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Continuaper rischio idraulico nella bassa collina, pianura e costa romagnola (in particolare per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Lo annuncia il bollettino dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, specificando che il codice rosso è legato alle situazioni di criticità e vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale. Dopo le precipitazioni diffuse e localmente intense di ieri mattina, su tutta la regione, c’è stata un’ulteriore intensificazione dalle ore pomeridiane, in particolare sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Le precipitazioni potranno generare, in particolare nell’appennino centro-orientale, fenomeni di ruscellamento sui versanti e frane, favoriti da condizioni di saturazione dei suoli abbastanza elevate.