Non ha agito da sola Neonati sepolti in giardino cosa emerge sul profilo di Chiara

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Petrolini, ci sono novità. Nel corso della puntata di oggi, venerdì 4 ottobre, de La Vita in Diretta la popolare criminologa Roberta Bruzzone ha detto la sua su uno dei casi di cronaca nera più recenti. La storia del ritrovamento deiinin una villetta di Traversetolo, provincia di Parma, si è ben presto arricchita di dettagli e risvolti inquietanti. Secondo la Procura la 22enne avrebbe tenuto nascoste entrambe le gravidanze. La studentessa di Scienze dell’Educazione ha mantenuto il segreto anche col fidanzato che la conosceva dalle medie. In questi giorni il giovane, un anno meno di lei, ha rivelato: “Avevamo rapporti non protetti, ma diceva di prendere la pillola. Tra il primo e il secondo bambino c’è stato un anno di stop, fino a che mi ha chiesto di rivederla, e io ci sono cascato un’altra volta“.