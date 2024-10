Meno male che Lukaku non serviva Il Napoli ha grande forza mentale | 3-1 al Como ed è sempre primo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024)chenon. Ilha unaIlè solido. Solidissimo. Vince ancora e resta in testa alla classifica. Da solo. Batte 3-1 ilin una partita tutt’altro che semplice. In cuiè entrato in tutti i gol: due assist e un rigore. Eche non. I social sono davvero uno dei mali contemporanei, hanno dato voce a chi un tempo neanche nei bar poteva parlare.ha dimostrato ancora una volta di essere ungiocatore. Speriamo che non venga rimesso in discussione alla prima partita senza reti. Ilè squadra che mentalmente ènel match. E sa che bisogna anche soffrire. Oggi ha sofferto. Alneltempo. Poi, però, nella ripresa, progressivamente ha travolto ilcome già accaduto col Monza. E alla fine ha vinto. Le reti: McTominay dopo 25 secondi, da centravanti su assist di