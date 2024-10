Lea Pericoli la Divina del tennis icona di stile | Se non sono ben truccata non vado neanche al supermercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano – Definirla milanese è forse un torto, per chi il mondo lo ha girato fin dai primi mesi di vita. Ma della città che le ha dato i natali, Milano, Leaha sempre conservato il portamento, l'amore per la moda senza volersi sentire alla moda, creando uno, rivoluzionando, anticipando il tempo. Fondamentale dote del buonta, il tempismo. Ne ha avuto,, anche nell'ergersi (per giudizio altrui, difficile a smentire persino nel campo così soggettivo della bellezza estetica) a simbolo della femminilità, quando i completini di pizzo e le gonne al vento erano mal sopportate, persino osteggiate. Una pioniera, l'unica per la quale in Italia venne utilizzato l'aggettivo "", che Gianni Clerici, lombardo come lei ma comasco, aveva coniato solo per Suzanne Lenglen.