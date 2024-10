Dal cardigan a trecce alla gonna animalier | ecco i 10 capi di tendenza da indossare questo autunno-inverno 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mentre il fashion month che si sta per concludere guardaprossima estate 2025, le passerelle precedenti hanno dettato i trend dell’-invero. Nelle vetrine, online e nei negozi è già possibile scorgere imust have da aggiungerepropria shopping list. Dopo diverse stagioni in cui si è tanto parlato di quiet luxury, ovvero di quel lusso fintamente discreto, fatto di completi tre pezzi, lunghi cappotti taglio dritto e maglie di cachemire coordinate, rigorosamente su look monocromatici, senza alcun tipo di logo in vista né stampa troppo evidente, adesso la moda ci accompagna verso un’estetica bon ton, suo modo minimal ma sofisticata. Per questa stagione si assiste ad un evidente ritorno dell’eleganza borghese: una moda composta, non eccentrica ma senz’altro funzionale e confortevole.