Romelu Lukaku Napoli Conte lo ha sempre apprezzato anche da avversario

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024), fortementeda Antoniogià dal 2015 Marco Parolo, attuale opinionista per Dazn ed ex centrocampista della Lazio ha condiviso un interessante retroscena su Antonio. Ciò è accaduto durante la sua presenza al Maradona per la partita-Monza. Parolo ha raccontato che, nel 2015, prima di un incontro della nazionale italiana contro il Belgio,presentò ai giocatori alcuni video di. Nel corso di questa riunione,non si limitò a evidenziare i movimenti dell’attaccante belga comeda studiare. Lo elogiò, descrivendolo come il suo attaccante ideale per le caratteristiche fisiche e tecniche. Questo episodio mette in luce non solo l’ammirazione diper, mal’importanza del giocatore nel suo sistema di gioco.