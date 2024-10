Juve paura per Bremer | il difensore brasiliano rischia 6 mesi di stop

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è apprensione in casantus per le condizioni di Gleisoncentrale, infortunatosi durante la partita di Champions League contro il Lipsia. Il giocatore è arrivato oggi al J Medical in stampelle e con un vistoso tutore al ginocchio sinistro, facendo temere il peggio per l’entità del suo infortunio. Possibile rottura del crociato Secondo quanto riportato da Repubblica, il timore più grande è chepossa aver subito la rottura del legamento crociato. Questo tipo di infortunio, qualora confermato, costringerebbe ila unodi circa 6-7. Sarebbe una brutta botta per Thiago Motta, che si toverebbe a fare a meno del perno centrale della sua difesa per il resto della stagione.