Israele e Iran cosa accadrà ora Parla il giornalista che aveva previsto tutto

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sinora è stato così preciso nelle sue previsioni da essere quasi profetico. Perciò vale la pena di ascoltarlo quando spiega ciò che sta per accadere in Medio Oriente, dove la situazione degenera di giorno in giorno e crescono i timori di una guerra senza più confini. Ildel New York Times, Thomas Friedman,l’attaccoiano sucon ore di anticipo, edescritto in modo dettagliato obiettivi e mosse del nemico. Perciò le parole di Friedman, scritte ieri mattina e riferite al presente e al prossimo futuro, suonano minacciose e preoccupanti: “Forse stiamo per entrare in quello che potrebbe essere il momento più pericoloso nella storia del Medio Oriente moderno“. La sua previsione si è rivelata sorprendentemente accurata, non solo per il numero di missili lanciati, ma anche per gli obiettivi colpiti.