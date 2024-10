Inter-Torino allenamento dell’antivigilia finito | il punto su Barella!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Questa mattina l’si è allenata in vista della partita contro il, visto che il match sarà sabato sera. Le ultime sulle condizioni di Nicolò. AL LAVORO – Smaltita la grande vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, ora l’si rituffa sul campionato per chiudere positivamente questo ciclo di partite prima della nuova sosta per le nazionali. I nerazzurri, davanti a Simone Inzaghi, si sono allenati ad Appiano Gentile. Sotto una pioggia torrenziale, i campioni d’Italia hanno fatto lavoro tattico e anche le solite partitelle per iniziare a carburare in vista del match delicato contro i granata di Paolo Vanoli, un ex peraltro della panchina nerazzurra. Vanoli, infatti, è stato collaboratore di Antonio Conte durante la prima esperienza del tecnico salentino a Milano.