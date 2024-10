Il Papa apre il Sinodo | No ad agende da imporre E una preghiera per la pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nessuna fortezza della fede da difendere, nessuna agenda di riforme dando la seconda e ultima sessione deldei vescovi sulla sinodalità , ilmette in chiaro i binari da seguire. Ancor più ora che i missili iraniani solcano i cieli d’Israele e i raid di Tel Aviv martellano il Libano. La guerra totale è a un passo e la Chiesa mette in campo le sue armi spirituali. "Per invocare dall’intercessione di Maria Santissima il dono della– annuncia Bergoglio –, domenica prossima mi recherò nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove reciterò il Rosario", mentre per lunedì "chiedo a tutti di vivere una giornata die di digiuno".