Ex Ilva Urso | 15 manifestazioni d' interesse possibile assegnazione a inizio 2025

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2024 "Al termine della prima fase della procedura di vendita sono pervenute 15dida parte di diversi player nazionali e internazionali per l'ex: tre con riferimento all'intero complesso aziendale, dieci con riferimento a singoli rami di azienda due con riferimento a un singolo bene". A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulle prospettive degli stabilimenti industriali ex. "Ora - ha aggiunto - inizia la seconda fase, dove coloro che hanno manifestato, ma anche altri ove volessero intervenire in questa fase, potranno avere le informazioni necessarie al fine di formulare poi la loro proposta complessiva". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev