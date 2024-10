Europa League 2024 25 | il Manchester United trova il pari in extremis in casa del Porto vincono Athletic Bilbao e Lione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si è chiusa la seconda giornata dell’/2025, che in questo avvio vede in grossa difficoltà tre squadre ben quotate alla vigilia come Roma,. Tra i Dragoes e i Red Devils è finita in pareggio 3-3, raggiunto inin 10 uomini grazie alla rete di Maguire nel recupero. La formazione di ten Hag era partita benissimo con un uno-due firmato da Rashford e Hojlund, ma la reazione dei padroni diha portato al pareggio con Pepe prima e Omorodion poi. Lo stesso centravanti ex Atletico Madrid ha firmato il 3-2 prima delfinale. Pareggia anche il Fenerbahce di Mourinho, 1-1 indel Twente: decisivo Tadic, che ha recuperato il gol dell’iniziale vantaggio di Vlap. Non decolla invece il Besiktas di Immobile, ancora sconfitto questa volta in: passa 3-1 l’Eintracht Francoforte grazie a Marmoush, Ebimbe e Knauff.