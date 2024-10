Ecofuturo nella quarta puntata le soluzione ecologiche innovative | focus sull’alimentazione sana e l’agricoltura sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La4 diTV si concentra su soluzioni, con un. Si parla di vari progetti e tecnologie che promuovono la sostenibilità, comebiologica, gli orti bioattivi e il biochar. Lucia Cuffaro presenta il progetto “Semi di comunità”, un’iniziativa di agricoltura supportata dalla comunità al Parco di Veio. Barbara Nappini di Slow Food Roma racconta l’adozione degli orti bioattivi, mentre Daniele Giannusa, CEO di NeraBiochar, illustra i benefici del biochar come ammendante in agricoltura. Lainclude anche servizi su innovazioni come il progetto Pieve Ecoenergia in Lombardia, il contrasto delle fake-news ambientali con Riccardo Bani di ARSE, e una tecnologia per autoprodurre cibo, spiegata da Nereo Mariotto di Tomato +.