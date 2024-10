Milan e Inter Mattia Grassani | non è da escludere la penalizzazione per il caso ultras Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), secondo l’avvocatonon è dalaper il. Ecco spiegato il“Non è datotalmente l’ipotesi di una”. E’ questa la visione dell’avvocato– esperto di diritto sportivo e figura-cardine del calcio italiano – che ha commentato l’inchiesta suglidisulle pagine del Corriere dello Sport. Secondo il legale, nelin cui dovessero essere accertate le responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme succitate, potrebbero esserci dei provvedimenti seri. In questi casi – come spiega Grassini – ci sono due tipologie di sanzioni: la meno grave è sicuramente l’ammenda o le misure riguardanti le gare casalinghe (squalifica del campo o chiusura di uno o più settori di San Siro).