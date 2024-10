Giurato numero 2 | il trailer del nuovo film diretto da Clint Eastwood

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)torna dietro la macchina da presa con2, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 14 novembre da Warner Bros. Vi presentiamo ilufficiale.2: trama Protagonista delè un giovaneche partecipa al processo di un ragazzo accusato di aver ucciso la compagna e abbandonata a bordo strada. L’accusato, il legale della difesa e gli altri membri della giuria non sanno che il giovaneconosce bene le dinamiche della morte della donna, essendo lui stesso colpevole dell’investimento della donna a causa della scarsa visibilità in una notte di pioggia.2: cast Protagonista di2 è Nicholas Hoult, conosciuto al pubblico per il suo esordio in About a boy, completano il cast:Toni Colette, Zowy Deutch e J.K. Simmons.