Coppa Italia sfide cruciali Dicomano-Luco che show

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per laoggi sono in programma le ultime gare del triangolare del 1° turno. Questo le partite odierne che si giocano in notturna con orari diversi. Firenze Ovest-C.S. Lebowski (ore 20,30) riposa Montelupo. Arbitro: Fracasso di Pisa. All’Ovest di Angiolini per proseguire la corsa inserve la vittoria con due gol di scarto. Classifica: Montelupo punti 4, Firenze Ovest 1, Lebowski 0. Fiesole-Viaccia (ore 20,30) riposa Cubino. Arbitro: Iglio di Pistoia. Con l’entusiasmo ritrovato per la vittoria in campionato, il Fiesole pone tutte le proprie chance per la qualificazione. Attenzione: a parità di punteggio il Viaccia vanta una differenza reti maggiore: più quattro. Nel Fiesole rientrano Rachidi (nella foto), Roschi e Lombardi. Classifica Viaccia e Fiesole punti 3, Cubino 0.(ore 20,45) riposa San Piero a Sieve. Arbitro: Carnevali di Prato.