Camorra arrestato a Ibiza latitante del clan Giugliano-Mazzarella

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È statoieri sera a, in Spagna, il 32enne Gennaro Izzo, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dal gip del Tribunale di Napoli lo scorso 29 luglio su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Izzo era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per il reato di traffico internazionale di stupefacenti, aggravato dall’agevolazione mafiosa con riferimento alcamorristico Giuliano-, ed era risultato irreperibile all’esecuzione lo scorso 10 luglio. Le attività di ricerca della Squadra Mobile di Napoli hanno consentito di localizzare l’uomo in Spagna, ad, dove era sottoposto alla detenzione domiciliare in esecuzione di una condanna definitiva alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Spagna.