La fine di Cristina Stop alle indagini l’ira della mamma | Ennesimo schiaffo

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Annamaria Senni CESENA Un altroforzatosul casogiovane 21enne scomparsa a Cesena 32 anni fa. Il giudice dellepreliminari del tribunale di Forlì, Massimo De Paoli, ha disposto l’archiviazione del procedimento sulla scomparsa diGolinucci, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Laura Brunelli e rigettando l’opposizionefamiglia. Nella motivazione dell’ordinanza si legge che le"sono state estese e articolate e hanno consentito di approfondire ogni possibile traccia, e per questo vanno archiviate. Ma in caso di elementi di novità l’indagine potrà essere riavviata, senza pregiudizio per le parti coinvolte".