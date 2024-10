Grande Fratello Yulia esagera contro Jessica | Fuori di qui l’avevo già rotta in due

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Che non si stessero simpatiche era già cosa nota, ma il loro astio è esploso definitivamente ieri sera nel corso della quinta puntata delMorlacchi eBruschi si sono infatti scontrate in maniera accesa. Tutto è partito da un avvicinamento tra la cubana, che ha un fidanzato al didella casa, e Luca Giglioli, vicino fin dal primo giorno alla cantante (con la quale condivide anche il letto ma è un suo semplice amico). Interrogata da Alfonso Signorini,ha ammesso di trovareto il modo di fare dicon Giglio. Lo ssi è così acceso durante una pausa pubblicitaria del programma. “Vedo che sei pronta a fare le fiamme“, ha sostenuto la Morlacchi rivolgendosi alla coinquilina, che le ha prontamente risposto: Sì, perché ho molta dedizione e sono una donna molto determinata e non ti riempire la bocca di c*zzi miei.