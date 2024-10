Arsenal-PSG come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024)vedere in diretta tvla sfida trae PSG, valida per la seconda giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Decisamente il big match di serata quello tra la squadra di Arteta e quella di Luis Enrique. i Gunners hanno un punto in classifica dopo il pari ottenuto a Bergamo, mentre i parigi hanno esordito con una vittoria di misura in casa contro il Girona. La sfida è in programma martedì 1 ottobre alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.-PSGin tv?SportFace.