Amici 24 | ecco la nuova classe tra figli d’arte star di TikTok pronti alla polemica e c’è già una ballerina innamorata Sorprese in agguato tra new entry e sfide

(Di martedì 1 ottobre 2024) E anche quest’anno ladi “di Maria De Filippi” si è formata. In tutto ai banchi siedono sedici tra cantanti (8) e ballerini (8),ad iniziare le lezioni con i professori di Canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per il Ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la newDeborah Lettieri. Per il Canto sono stati selezionati: Diego Lazzari, Vybes, Alena, TrigNo, Niccolò, Senza Cri, Luk3 e ilo di Gabriele Muccino, Ilan. Per il Ballo invece sono stati scelti: Teodora, Gabriele Baio, Rebecca, Alessia, Daniele, Chiara, Alessio e Sienna. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Sono ancora previste delleche porteranno a conferme, nuovi ingressi e ad eliminazioni. Quindi non è ancora detto che tra questi sedici ci sia già il vincitore.