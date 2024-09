Superbike Razgatlioglu torna e allunga di nuovo Bulega si mangia le mani e Bautista…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) E ora manca davvero pochissimo. Il Mondiale2024 è davvero giunto al suo ultimo chilometro. Dopo aver messo in archivio anche il terzo impegno del mese di settembre, ovvero la tappa di Aragon, il campionato dedicato alle moto derivate di serie si concentra sugli ultimi 2 appuntamenti. Nel corso del weekend dell’11-13 ottobre sarà la volta del Gran Premio dell’Estoril, prima del gran finale del 18-20 con il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera. Si sapeva che il mese di settembre, con tre tappe in quattro settimane, avrebbe scritto una pagine importante della corsa al titolo, ma l’incidente di Topraka Magny-Cours ci ha portato da una cavalcata solitaria in classifica generale ad un finale di stagione tutto da vivere, con una lottare per il titolo assolutamente lontana dall’essere considerata chiusa.