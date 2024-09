Serie A arriva una clamorosa indiscrezione | c’entra una diretta avversaria del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono ore caldissime per un club italiano. Infatti, sarebbe nata unache riguarderebbe un’del. La stagione è iniziata da poche settimane, ma non mancano le sorprese. In giro per il mondo i campionati sono ormai avviati, e diversi club stanno faticando più del previsto. Su tutti c’è il Manchester United, il quale ieri ha ottenuto l’ennesima sconfitta contro il Tottenham per 0-3 a Old Trafford. Il tutto, ovviamente, non sta piacendo alla società che starebbe valutando un possibile esonero di Erik ten Hag. Quest’ultimo, è fortemente a rischio dopo il ko, anche se il suo futuro verrà analizzato durante la prossima sosta per le Nazionali. Intanto, però, la dirigenza londinese starebbe valutando diversi nomi per la panchina. In modo particolare sono due gli “obiettivi” della società, la quale guarda con moltissima attenzione all’Italia.