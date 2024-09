Salvoldi sul ciclismo italiano | Finn ha grandi qualità Presenti sul territorio faremo un calendario più internazionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) A conclusione della rassegna iridata e nel finale di stagione è sempre tempo di bilanci, quindi ne abbiamo approfittato per raggiungere telefonicamente il commissario tecnico della nazionale Juniores Dino, che, dopo aver guidato per tanti anni il movimento femminile, è stato chiamato a portare nuovo vigore al settore strada e pista dei più giovani.è un tecnico di grande esperienza che nella sua carriera da tecnico ha vinto più di 100 medaglie, l’ultima ai Mondiali con Lorenzo, riportando in Italia un successo che mancava dal 2007 quando fu Diego Ulissi a vincere la maglia iridata tra gli Juniores, centrando la doppietta nel 2006 e 2007. Lorenzoha riportato un oro all’Italia ai Mondiali juniores dopo 17 anni.