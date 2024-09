Play 2025 | Evolution | una mega novità che cambierà la storia di Play

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024). Il Festival del Gioco evolve e si sposta a BolognaFiere mantenendo la sua essenza: migliaia di tavoli di giochi in una casa più grande. La 16esima edizione di– Festival del Gioco, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ModenaFiere e Ludo Labo, si terrà dal 4 al 6 aprilepresso il quartiere fieristico di Bologna, dove potrà contare su spazi più ampi che si traducono in un aumento dei tavoli di giochi e dei servizi per il pubblico e per gli espositori Con le sue 45mila presenze in tre giorni del maggio scorso– Festival del Gioco è diventato grande: si è definitivamente affermato come la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte e scientifici per gli appassionati come per famiglie.