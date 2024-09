Le pressioni su Inzaghi del capo ultras Inter per i biglietti della finale di Champions l’allenatore | Parlo con Zanetti e Marotta ti faccio sapere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) In nome del cosiddetto “patto di non belligeranza” tra Curva Sud e Curva Nord che in realtà si traduce in un comitato d’affari tra i due direttivi alla faccia dei migliaia diche in curva vanno solo per tifare, gli introiti delle vendita deiper ladidel 2023 trae Manchester City saranno equamente divisi tra i vari capidelle due squadre fruttando circa 600mila euro. La cosa potrà avvenire anche grazie alleche i capiNord, in particolare Marco Ferdico, faranno sui vertici societari dell’e in particolare sul vicepresidente Javiere sulSimoneche proprio a ridosso dell’evento così dirà alnord Marco Ferdico: “con Ferri conconcon quelli poi tiqualcosa, gli dico che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e