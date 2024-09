Consegnate in Cassazione le 637mila firme per il referendum sulla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 30 settembre 2024) AGI - Il leader di +Europa Riccardo Magi ha consegnato in Corte dile oltre 637 milaraccolte online per ilper la modifica della legge. Presente anche il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova insieme ad altri esponenti del comitato promotore della consultazione popolare. Con loro la deputata del Pd Ouidad Bakkali e il segretario del Psi Enzo Maraio.  All'uscita dal palazzo della Corte Suprema i rappresentanti delle sigle che hanno partecipato alla campagna per la raccoltahanno posato per una foto di gruppo con i cartelloni con il numero delleraccolte online: 637.487 e una grande bandiera dell'Italia con al centro il logo del comitato referendario.    Â