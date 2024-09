Probabili formazioni Torino-Lazio | sesta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi, match valevole per ladi. Il fischio d’inizio è in programma alle 12:30 di domenica 29 settembre nella cornice dell’Olimpico Grande. Dopo il turno europeo e la sconfitta di Firenze, la squadra biancoceleste di Marco Baroni insegue i tre punti in un campo ostico. Gli uomini di Paolo Vanoli sono primi in classifica con undici punti, frutto di tre vittorie e due pareggi. Otto gol fatti e cinque subiti per i granata che sperano di dare continuità a questo percorso contro i biancocelesti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori.– Coco recuperato. In attacco spazio ad Adams e Zapata, mentre sulle fasce toccherà a Lazaro e Sosa, con Ricci, Linetty e Ilic a centrocampo.