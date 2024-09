Calcio femminile tris della Roma contro il Napoli nel 4 turno di Serie A Primo centro del Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) In attesa che domani il big match tra Juventus e Fiorentina vada a definire il quadrosituazione, altre due partite si sono svolte quest’oggi nel quartoprima fase del campionato diA di. 24 ore fa si è dovuto prendere atto del pari tra Como e Sampdoria e del successo dell’Inter sul campo del Sassuolo. La vittoriaBeneamata per 3-1 è valsa la vetta provvisoriaclassifica generale. Nel Lunch match odierno, laha dato un seguito agli ottimi grandi risultati. Reduce dal trionfo in Champions Leagueil Servette, che ha permesso alle giallo-rosse di qualificarsi per la fase a gironimassima competizione continentale per club, un nuovo successo è arrivato questo al Tre Fontane. Le ragazze di Alessandro Spugna affrontavano iltra le mura amiche e si sono imposte sullo score di 3-1.