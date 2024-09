Visite e tour guidati con Ville Aperte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Archeologia industriale e storie di persone si intrecciano a Trezzo con “Memorie dal futuro“,speciali al MuVa-Museo della Valle dell’Adda eal villaggio operaio di Crespi (sito Unesco) e alle salette museali multimediali a cura del Parco Adda Nord. Terzo fine settimane per, 33mila presenze nei due weekend scorsi, e gioielli che debuttano alla kermesse che riunisce più di 200 tesori in molti casi chiusi al pubblico, sparsi su cinque province: Milano, Brianza, Lecco Como e Varese. In città, una novità: Villa Cavenago, sfarzosa dimora simbolo delle potenze feudali del territorio.guidate nelle affascinanti stanze con incantevoli giardini a fare da copertina. E una conferma: Casa Bassi alla scoperta del Manzoni più segreto nel palazzo dove visse Margherita Trotti, nipote dello scrittore e di Enrichetta Blondel, figlia della loro quintogenita, Sofia.