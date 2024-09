Rubiales sui conti segreti in Repubblica Dominicana le commissioni per la Supercoppa in Arabia El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024), suiinleper lain(El) La Federcalcio spagnola (Rfef) sta indagando sulle irregolarità fiscali dell’ex presidente Luis. Secondo quanto riportato da El Pais, le autorità giudiziarie dellahanno inviato al giudice spagnolo Delia Rodrigo la documentazione bancaria che rivela cheed altri indagati (tra cui l’ex calciatore Martin Alcaide detto Nene, sua moglie, un presunto prestanome e la società commerciale Conecta 17 Consulting) avrebbero i lorodepositati in cinque banche del Paese. Il quotidiano spiega:potrebbe avere proprietà e beni monetari sull’isola sia a suo nome che non, e che questi erano stati acquisiti con fondi provenienti dalle presunteaddebitate per la celebrazione dellaspagnola inSaudita.