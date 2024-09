Morata avrebbe fatto molto comodo alla Juventus voleva tornare a Torino Che ne pensa Giuntoli?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024)nonCaro direttore, le scrivo per porle un quesito: perché non ha provato a ricoinvolgere nel nuovo progetto juventino Alvaro? Ha visto come si è inserito nel gruppo rossonero? Ha visto le prestazione dell’ex juventino contro Inter e Lecce? Le scrivo questo perché il capitano della Spagna non ha maimancare l’affetto nei confronti della maglia bianconera. Raccontano che sarebbe venuto di corsa a. Alvaro è un giocatore duttile, strutturato, che può fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista, all’occorrenza l’esterno sinistro o destra. La sua generosità è fuori discussione. Aggiungo, ma non le rilevo alcun segreto, che ha un’esperienza internazionale, essendo cresciuto nella cantera del Real Madrid, ed avendo poi giocato anche nel Chelsea e nell’Atletico.