Meteo ultime ore al caldo | brusco calo termico da domenica

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo il recente picco diafricano che ha colpito il Sud Italia, si prevede l’arrivo di un fronte freddo che porterà un fortedelle temperature a partire da, segnando l’inizio di un clima decisamente autunnale. Secondo ilrologo Mattia Gussoni del sito iL.it, ilinizierà dal Nord Italia, per poi estendersi gradualmente anche al Centro e, infine, al Sud.Leggi anche: Cosenza, dramma in casa: bimba ingerisce marijuana, è in coma farmacologico. Arrestato il padre Attualmente, ilresiste ancora nel Meridione, con temperature che raggiungono i 35°C a Siracusa, 34°C a Catania, e valori tra 30 e 32°C in diverse altre località come Bari, Crotone, Lecce, Messina, e Reggio Calabria. Tuttavia, al Centro-Nord già si registrano i primi cambiamenti, con rovesci irregolari e temporali previsti su alcune zone come il Nord-Est, Lazio, Abruzzo e Molise.