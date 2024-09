Formazioni ufficiali Bari-Cosenza Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledi, partita valida per la settima giornata della. I pugliesi hanno reagito alla grande dopo le due sconfitte iniziali, ottenendo quattro risultati utili consecutivi. 8 punti anche per il, che tuttavia deve fare i conti con una penalizzazione ed occupa dunque la penultima posizione a quota 4.favorito secondo i bookies, ma il match si preannuncia piuttosto equilibrato. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.