Di nuovo insieme San Marino e Santarcangelo ripartono con entusiasmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Sarà una Serie C entusiasmante, quella in procinto di partire nel weekend del 5 e 6 ottobre.e Sansi ritrovanodopo diversi anni grazie al rimescolamento dei gironi e alla discesa nelle Marche dei clementini, che assieme a Forlimpopoli e Guelfo vanno ad arricchire il raggruppamento M. Debutto esterno per entrambe, con i Titans sabato 5 a Jesi col Taurus e gli Angels lo stesso giorno in casa del Guelfo. Per entrambe prima partita interna sabato 12: Sancol Guelfo econ Porto Sant’Elpidio. Alla terza giornata, sabato 19, subito il derby, da giocarsi sul Titano. La formula è più simile a quella umbro-marchigiana di un anno fa, con le prime otto ai playoff. Dalla 10ª alla 13ª ai playout, l’ultima retrocede. Per entrambe le squadre diversi cambiamenti.