Vendeva telefonini ai detenuti arrestato agente penitenziario

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fossombrone, 27 settembre 2024 – Forniva cellulari e dispositivi aidel carcere di Fossombrone, ma è stato scoperto eper corruzione. Protagonista della vicenda è una guardia penitenziaria di Acqualagna che lavorava proprio nella Casa di reclusione della cittadina metaurense, dove girava, mentre era regolarmente in servizio, con smartphone e relativi accessori (come caricabatterie e auricolari) custoditi negli involucri, che poi consegnava in cambio di denaro a chi stava scontando lì la propria pena, permettendo loro di mantenere contatti con l’esterno.