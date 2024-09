In trasferta a Cerro Maggiore per rubare 400 euro di cacciaviti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Milano) , 27 settembre 2024 - Innel Legnanese per. Una coppia di ladri è stata sorpresa nei giorni scorsi mentre tentava di fuggire con un bottino del valore di quasi 400, composto esclusivamente da. Si tratta di una giovane ventenne di Caivano e un trentenne di Massa di Somma, nel Napoletano, entrambi con precedenti penali. A sventare il furto, avvenuto in un negozio di utensili da lavoro a, è stato il personale della sicurezza che ha immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione. I due malviventi, fermati dai militari, hanno agito intorno alle 20:30 di mercoledì 25 settembre, tentando di nascondere la refurtiva addosso per eludere i controlli. Il valore complessivo della merce rubata, poi restituita, ammontava a 390