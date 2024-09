Highlights e gol Psg-Rennes 3-1 Ligue 1 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Psg torna a vincere in campionato e batte 3-1 ilnel match valido per la sesta giornata di. La squadra di Luis Enrique torna in carreggiata dopo il pareggio arrivato in casa del Reims (1-1) sabato scorso e si conferma in vetta alla classifica con 16 punti in attesa del Marsiglia (13 punti), impegnato domenica in casa dello Strasburgo (ore 20.45). Torna al gol Barcola, che apre e chiude l’incontro (38? e 68?). In mezzo il terzo gol in campionato del coreano Lee Kang-In. Rivedi gol edella sfida.e gol Psg-3-1,) SportFace.