Clayton Norcross shock al Grande Fratello | lava l’insalata nel lavandino del bagno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Avete maitonelndino del? Probabilmente no, a meno che non siateal. L’attore statunitense, noto per il suo ruolo in Beautiful, ha sconvolto i telespettatori con un gesto che ha definito nuovi standard di “cucina creativa” all’interno della casa più spiata d’Italia, scegliendo un posto non proprio igienico per sciacquare la verdura. Sui social è circolata rapidamente una clip che mostraintento are, non in cucina come ci si aspetterebbe, ma nel, circondato da creme, trucchi e prodotti per l’igiene personale. La cosa ancora più sconcertante è che poco prima, nello stessondino, lui e gli altri concorrenti si eranoti i denti.